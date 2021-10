Isola dei famosi 2021, Valentina Persia era isolata da tutti? (Di giovedì 14 ottobre 2021) In occasione del suo cinquantesimo compleanno la comica ed ex concorrente dell’Isola dei famosi 2021, Valentina Persia, rilascia un’intervista a settimanale diretto da Alfonso Signorini, al quale rivela di essere stata emarginata da diversi vip concorrenti del reality, dichiarando inoltre che l’atteggiamento dei naufraghi che vivevano la sua stessa esperienza, l’hanno veramente delusa, soprattutto per come si sono posti nei suoi confronti. Vediamo tutti i dettagli e le parole dette dalla diretta interessata. Valentina Persia festeggia 50 anni dopo l’Isola dei famosi Nel corso dell’intervista Valentina Persia, che ha appena festeggiato i 50 anni, ha dichiarato che durante la sua ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 14 ottobre 2021) In occasione del suo cinquantesimo compleanno la comica ed ex concorrente dell’dei, rilascia un’intervista a settimanale diretto da Alfonso Signorini, al quale rivela di essere stata emarginata da diversi vip concorrenti del reality, dichiarando inoltre che l’atteggiamento dei naufraghi che vivevano la sua stessa esperienza, l’hanno veramente delusa, soprattutto per come si sono posti nei suoi confronti. Vediamoi dettagli e le parole dette dalla diretta interessata.festeggia 50 anni dopo l’deiNel corso dell’intervista, che ha appena festeggiato i 50 anni, ha dichiarato che durante la sua ...

