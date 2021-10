Internazionale complottista

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 14 ottobre 2021) L’unico vero complotto è quello dei complottisti. Mi è venuto in mente leggendo l’editoriale in cui Claudio Cerasa sosteneva che il nemico più potente della democrazia oggi non è il fascismo, ma “il pensiero unico”. Perché è vero che questa pulsione rende alleate forze diverse che fino a ieri apparivano opposte: No vax salutisti e liberisti, filonazisti, antagonisti e portuali di Trieste. Da qualche parte forse, probabilmente in Russia, si tiene ogni anno unadei complottisti, naturalmente clandestina, dove si confrontano leader provenienti da ogni parte del mondo. Per un’intera settimana, sotto le mentite spoglie di un falso convegno sulla pesca allo storione nel mar Caspio, i delegati delle varie teorie del complotto mondiali pianificano azioni e alleanze, e naturalmente fanno affari: il leader dei creazionisti discute con ...