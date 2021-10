Advertising

Jack91x : RT @CalcioFinanza: #Inter, in arrivo un nuovo bond da 400 milioni di euro - Bubu_Inter : RT @CalcioFinanza: #Inter, in arrivo un nuovo bond da 400 milioni di euro - InterCM16 : RT @CalcioFinanza: #Inter, in arrivo un nuovo bond da 400 milioni di euro -

Ultime Notizie dalla rete : Inter arrivo

Calciomercato.com

Nel caso dell'azzurro, la domanda è di 6 milioni più bonus, per prolungare con l'ed ereditare la fascia di Handanovic già dalla prossima estate. Da Suning inil nullaosta, anche per ...Intanto da ieri, mercoledì, tiene banco l'interessamento del fondo Pif per l'. Lo scoop è stato pubblicato dal quotidiano Libero: qui trovate l'articolo integrale . Il fondo saudita ha un ...Edin Dzeko esulta dopo il gol in Inter-Genoa - Serie A 2021-22 Credit Foto Getty Images. Il primo ritorno all'Olimpico. Serie A Inter, fondo PIF pronto a investire 1 miliardo €. Romelu Lukaku con la m ...Lazio - Inter non sarà una partita come le altre per diversi protagonisti. In primis per Simone Inzaghi che sfiderà per la prima volta la sua ex squadra, così come ...