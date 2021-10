Inter, il fondo Pif interessato al club, ma Suning non vorrebbe vendere (Di giovedì 14 ottobre 2021) Milano, 14 ottobre 2021 " Il fondo Pif , ovvero Public Investment Fund, che appartiene al principe saudita Mohammed Bin Salman , fa sul serio. Dopo l'acquisto del Newcastle, i sauditi sarebbero ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 14 ottobre 2021) Milano, 14 ottobre 2021 " IlPif , ovvero Public Investment Fund, che appartiene al principe saudita Mohammed Bin Salman , fa sul serio. Dopo l'acquisto del Newcastle, i sauditi sarebbero ...

Advertising

TuttoMercatoWeb : - imcalhainter : RT @FcInterNewsit: Pif-Suning, l'opinione di uno dei maggiori esperti sulle questioni del fondo arabo ?? #Pif #Suning #Inter - peppe_orlando_ : Se il fondo #Pif dovesse acquistare l'Inter poi quest'ultima e il Newcastle non potrebbero giocare la stessa competizione europea? - _grazy87 : Sono in trepidazione per gli aggiornamenti del nostro Enzo sul fondo sovrano arabo PIF che potrebbe acquistare l'Inter. ???? - Pall_Gonfiato : Inter, Suning smentisce i colloqui con il fondo Pif: Zhang al lavoro per rinegoziare il debito -