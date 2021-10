Inter, Correa recupera e si mette a disposizione dell’Argentina: “Pronto per domani” (Di giovedì 14 ottobre 2021) Joaquìn Correa recupera dall’affaticamento muscolare. L’attaccante dell’Inter è sembrato carico a poche ore dall’impegno della sua Argentina contro il Perù nella sfida valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. “Pronto per domani”, queste le sue parole su Instagram. Il giocatore tornerà in Italia insieme al compagno di nazionale Lautaro Martinez, a sole 24 ore dalla sfida di campionato contro la Lazio all’Olimpico. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 14 ottobre 2021) Joaquìndall’affaticamento muscolare. L’attaccante dell’è sembrato carico a poche ore dall’impegno della sua Argentina contro il Perù nella sfida valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. “per”, queste le sue parole su Instagram. Il giocatore tornerà in Italia insieme al compagno di nazionale Lautaro Martinez, a sole 24 ore dalla sfida di campionato contro la Lazio all’Olimpico. SportFace.

