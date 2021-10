Inter, caso rinnovo per Barella e Brozovic: su chi puntare e perché (Di giovedì 14 ottobre 2021) Barella è destinato alla fascia, Brozovic è importante tatticamente. Su chi puntare? Rispondiamo al quesito Leggi su 90min (Di giovedì 14 ottobre 2021)è destinato alla fascia,è importante tatticamente. Su chi? Rispondiamo al quesito

Advertising

AL15619273 : RT @EmanueleNovizio: Per caso è scoppiato un focolaio tra i manifestanti di Trieste? E di quelli di Genova? e di Napoli? e del concerto di… - Il_Populista_ : RT @EmanueleNovizio: Per caso è scoppiato un focolaio tra i manifestanti di Trieste? E di quelli di Genova? e di Napoli? e del concerto di… - TitiRode : RT @EmanueleNovizio: Per caso è scoppiato un focolaio tra i manifestanti di Trieste? E di quelli di Genova? e di Napoli? e del concerto di… - topinoalene : RT @EmanueleNovizio: Per caso è scoppiato un focolaio tra i manifestanti di Trieste? E di quelli di Genova? e di Napoli? e del concerto di… - tradori : RT @EmanueleNovizio: Per caso è scoppiato un focolaio tra i manifestanti di Trieste? E di quelli di Genova? e di Napoli? e del concerto di… -