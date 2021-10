Injustice | uscita una nuova clip del film d’animazione DC

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Injustice uscita

Metropolitan Magazine

... precisamente in ' Superman: Son of Kal - El ', inil 9 novembre prossimo, il supereroe sarà ... Tom Taylor , fumettista noto per il suo lavoro nella serie DC Comic come ': Gods Among Us',...First Issue è la rubrica de Lo Spazio Bianco dedicata ai nuovi numeri uno innegli States! ... visti i successi in DC Comics cone DCeased . Lo sceneggiatore australiano torna in ...Pochi giorni prima della sua uscita, il film d'animazione Injustice si mostra in una scena inedita con protagonisti Batman, Joker e Superman.Injustice 3 sarà al DC FanDome del 16 ottobre? Per il momento l'unica conferma riguarda il film animato Injustice The Movie.