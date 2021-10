Infortunio per il Legia Varsavia: salterà il doppio incontro con il Napoli in Europa (Di giovedì 14 ottobre 2021) Il difensore israeliano Joel Abu Hanna del Legia Varsavia non sarà a disposizione per la doppia sfida contro il Napoli, valida per l'Europa League. È stato comunicato l'Infortunio al ginocchio del centrale classe '98 arrivato nell'ultimo match di qualificazione con l'Israele, vinto 2-1 contro la Moldavia martedì 12 ottobre. Dovrebbe essere sicura la sua assenza anche per via del probabile interessamento dei legamenti. Nei prossimi giorni gli esami per stabilire i tempi di recupero del calciatore, che non sarà a disposizione dell'allenatore Michniewicz e probabilmente sarà costretto a operarsi. Leggi su spazionapoli (Di giovedì 14 ottobre 2021) Il difensore israeliano Joel Abu Hanna delnon sarà a disposizione per la doppia sfida contro il, valida per l'League. È stato comunicato l'al ginocchio del centrale classe '98 arrivato nell'ultimo match di qualificazione con l'Israele, vinto 2-1 contro la Moldavia martedì 12 ottobre. Dovrebbe essere sicura la sua assenza anche per via del probabile interessamento dei legamenti. Nei prossimi giorni gli esami per stabilire i tempi di recupero del calciatore, che non sarà a disposizione dell'allenatore Michniewicz e probabilmente sarà costretto a operarsi.

