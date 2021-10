Infortunio Bonifazi: lesione di primo grado del soleo destro. Out un mese (Di giovedì 14 ottobre 2021) Infortunio Bonifazi: il difensore ha rimediato una lesione di primo grado al sole destro. Starà fuori un mese Brutte notizie per Sinisa Mihajlovic e il Bologna. Come riporta il report del club rossoblù, Kevin Bonifazi ha rimediato una lesione al soleo destro. «Brutte notizie invece per il centrale italiano Kevin Bonifazi: gli esami cui è stato sottoposto il difensore hanno evidenziato una lesione di primo grado del soleo destro, con tempi di recupero di circa 4 settimane». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 14 ottobre 2021): il difensore ha rimediato unadial sole. Starà fuori unBrutte notizie per Sinisa Mihajlovic e il Bologna. Come riporta il report del club rossoblù, Kevinha rimediato unaal. «Brutte notizie invece per il centrale italiano Kevin: gli esami cui è stato sottoposto il difensore hanno evidenziato unadidel, con tempi di recupero di circa 4 settimane». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CagliariNews24 : Infortunio #Bonifazi: lesione di primo grado del soleo destro. Out un mese - CalcioNews24 : Tegola per il #Bologna di #Mihajlovic #Bonifazi - MarekNapoli : RT @napolimagazine: CDS - Bologna, infortunio per Bonifazi: potrebbe saltare anche il match con il Napoli - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CDS - Bologna, infortunio per Bonifazi: potrebbe saltare anche il match con il Napoli - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CDS - Bologna, infortunio per Bonifazi: potrebbe saltare anche il match con il Napoli -