Inflazione | la lezione Usa che non vogliamo imparare Parla Fitoussi

Leggi su formiche

(Di giovedì 14 ottobre 2021) La global tax non sarà quella forma di giustizia sommaria e sociale da molti invocata, ma certamente è un primo atto di equità. Semmai, messa in cassaforte la prima vera tassazione degli utili delle grandi multinazionali, maturati a prescindere dal luogo della sede legale e fiscale, il vero problema è un altro: l’post-pandemica che ha messo in allarme le economie di mezzo mondo. Un po’ la crisi energetica in Cina, un po’ il rincaro delle materie prime, un po’ il ritorno alla normalità dopo i lunghi lockdown stanno surriscaldando i prezzi, compromettendo la ripresa stessa, gonfiando le bollette e gettando intere famiglie sul lastrico. Presso le banche centrali, come ha fatto capire in modo eloquente il governatore di Bankitalia, Ignazio Visco, c’è apprensione: prima o poi bisognerà aumentare il costo del denaro, stringendo i cordoni della borsa. Formiche.net ...