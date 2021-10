Infinity e Mediaset: due documentari contro lo spreco alimentare (Di giovedì 14 ottobre 2021) Infinity+ e Mediaset hanno a cuore il futuro ed insieme tentano di combattere lo spreco alimentare con i documentari? Green Storytellers - Food Rescue e Still Hungry. Ogni anno il 16 ottobre si celebra la Giornata Mondiale dell'Alimentazione e, grazie alla campagna "Mediaset ha a cuore il Futuro", su Infinity+ sono in arrivo Storytellers - Food Rescue e Still Hungry, due documentari prodotti da Infinity LAB Green che affrontano il tema dello spreco alimentare. I documentari rientrano nella campagna che Mediaset ha lanciato per sensibilizzare il pubblico sul tema dello spreco alimentare, con azioni di comunicazione rivolte agli ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 14 ottobre 2021)+ ehanno a cuore il futuro ed insieme tentano di combattere locon i? Green Storytellers - Food Rescue e Still Hungry. Ogni anno il 16 ottobre si celebra la Giornata Mondiale dell'Alimentazione e, grazie alla campagna "ha a cuore il Futuro", su+ sono in arrivo Storytellers - Food Rescue e Still Hungry, dueprodotti daLAB Green che affrontano il tema dello. Irientrano nella campagna cheha lanciato per sensibilizzare il pubblico sul tema dello, con azioni di comunicazione rivolte agli ...

Ultime Notizie dalla rete : Infinity Mediaset Infinity e Mediaset: due documentari contro lo spreco alimentare Ogni anno il 16 ottobre si celebra la Giornata Mondiale dell'Alimentazione e, grazie alla campagna " Mediaset ha a cuore il Futuro ", su Infinity+ sono in arrivo Storytellers - Food Rescue e Still Hungry, due documentari prodotti da Infinity LAB Green che affrontano il tema dello spreco alimentare. I ...

