Indian Wells: Dimitrov supera Hurkacz e raggiunge Norrie in semifinale (Di venerdì 15 ottobre 2021) Grigor Dimitrov batte in tre set Hubert Hurkacz e va a completare il quadro della prima semifinale di Indian Wells. Contro Cameron Norrie in due set il bulgaro giocherà la sua settima semifinale in un Masters 1000. Contro il britannico si batterà per un posto a una finale “mille” che manca da tre anni. Si delinea la prima finale a Indian Wells I primi sette game del match si giocano sul servizio dei due avversari che non permettono mai all’altro di arrivare ai “40” in risposta. Le prime palle break del match sono a disposizione di Hurkacz, che nell’ottavo game (il più lungo del set) sfrutta il momento di defaillance di Dimitrov – che regala cinque gratuiti, di cui due doppi falli – e guadagna il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 15 ottobre 2021) Grigorbatte in tre set Huberte va a completare il quadro della primadi. Contro Cameronin due set il bulgaro giocherà la sua settimain un Masters 1000. Contro il britannico si batterà per un posto a una finale “mille” che manca da tre anni. Si delinea la prima finale aI primi sette game del match si giocano sul servizio dei due avversari che non permettono mai all’altro di arrivare ai “40” in risposta. Le prime palle break del match sono a disposizione di, che nell’ottavo game (il più lungo del set) sfrutta il momento di defaillance di– che regala cinque gratuiti, di cui due doppi falli – e guadagna il ...

Advertising

WeAreTennisITA : Fabio Fognini ?? Un'ottima prestazione dell'azzurro non basta per battere Stefanos Tsitsipas, che vince in rimonta p… - SkySport : ?? Indian Wells, Sinner eliminato agli ottavi ? Fritz vince in due set (6-4, 6-3) ?? - WeAreTennisITA : Super Paolini ?????? Dopo 2 ore e 50 minuti di gioco è Jasmine a vincere il match contro Mertens, ci riesce per 3-6 6… - Gazzetta_it : Indian Wells, Norrie in semifinale corre per le Finals - sportli26181512 : Indian Wells, i risultati di oggi: Norrie-Dimitrov in semifinale, Hurkacz eliminato: Dimitrov fa un favore a Sinner… -