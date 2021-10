Incidente Tor Bella Monaca, furgone si ribalta vicino al GRA: traffico in tilt (Di giovedì 14 ottobre 2021) Incidente su via di Tor Bella Monaca. Intorno alle 14.45 un furgone Iveco Daily si è ribaltato all’altezza di via di Torrenova, in direzione del Grande Raccordo Anulare. Il conducente non è rimasto ferito e la polizia locale Gruppo Torri sta effettuando i rilievi per accertare le cause che hanno portato il mezzo a sbandare per poi cadere da un lato. Inizialmente il traffico si era bloccato per via della presenza del mezzo lungo la carreggiata. Ma ora la situazione è tornata alla normalità. Leggi anche: L’incubo di una 18enne di Ardea: pedinata dallo stesso anziano che l’aveva palpeggiata quindici giorni fa su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 14 ottobre 2021)su via di Tor. Intorno alle 14.45 unIveco Daily si èto all’altezza di via di Torrenova, in direzione del Grande Raccordo Anulare. Il conducente non è rimasto ferito e la polizia locale Gruppo Torri sta effettuando i rilievi per accertare le cause che hanno portato il mezzo a sbandare per poi cadere da un lato. Inizialmente ilsi era bloccato per via della presenza del mezzo lungo la carreggiata. Ma ora la situazione è tornata alla normalità. Leggi anche: L’incubo di una 18enne di Ardea: pedinata dallo stesso anziano che l’aveva palpeggiata quindici giorni fa su Il Corriere della Città.

