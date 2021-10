Inchiesta lobby nera, il fondatore di Fdi Crosetto abbandona Piazzapulita: «Non è giornalismo, ho sbagliato a venire» (Di giovedì 14 ottobre 2021) «Ho la sensazione che la cosa sia stata pianificata in anticipo, non c’è stato alcun plotone di esecuzione nei suoi confronti». Sono queste le parole del conduttore di Piazzapulita Corrado Formigli dopo che il fondatore di Fratelli d’Italia Guido Crosetto ha abbandonato la trasmissione di La7 in diretta, mentre stava andando in onda il dibattito relativo alla cosiddetta lobby nera, emersa con la videoInchiesta di Fanpage, le cui due puntate sono state mandate in onda proprio da questo programma durante nelle ultime due settimane. «Quando tutti sparano su persone che non si possono difendere non è giornalismo, è un plotone di esecuzione. Ho sbagliato a venire. Mi scuso ma me ne vado», ha detto Crosetto ... Leggi su open.online (Di giovedì 14 ottobre 2021) «Ho la sensazione che la cosa sia stata pianificata in anticipo, non c’è stato alcun plotone di esecuzione nei suoi confronti». Sono queste le parole del conduttore diCorrado Formigli dopo che ildi Fratelli d’Italia Guidohato la trasmissione di La7 in diretta, mentre stava andando in onda il dibattito relativo alla cosiddetta, emersa con la videodi Fanpage, le cui due puntate sono state mandate in onda proprio da questo programma durante nelle ultime due settimane. «Quando tutti sparano su persone che non si possono difendere non è, è un plotone di esecuzione. Ho. Mi scuso ma me ne vado», ha detto...

Advertising

DavidPuente : «Qualcosa non quadra nell’inchiesta di Fanpage», dice Quarta Repubblica. Abbiamo verificato, non è così - fanpage : Le prime due puntate dell’inchiesta di - fanpage : La decisione arriva dopo la seconda puntata dell’inchiesta Lobby Nera di - zazoomblog : Inchiesta lobby nera il fondatore di Fdi Crosetto abbandona Piazzapulita: «Non è giornalismo ho sbagliato a venire»… - IlSedutomulo : RT @fanpage: La consigliera ha diffidato Fedez per i video in cui il rapper riprendeva l'inchiesta di -