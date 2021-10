Incendio ad Airola, tavolo tecnico in Prefettura. Falzarano: “Domani scuole aperte” (Di giovedì 14 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – La Prefettura di Benevento, a seguito dell’Incendio di ieri pomeriggio nello stabilimento Sapa di via Sorlati, nel nucleo industriale di Airola, ha attivato un tavolo tecnico con la partecipazione del Capo del Dipartimento della Protezione civile, Fabrizio Curcio, i dirigenti dell’Arpac e il sindaco Vincenzo Falzarano: “I danni all’ambiente – spiega – per fortuna non dovrebbero essere particolarmente rilevanti. Il capannone, invece, credo sia quasi irrecuperabile”. Sulle scuole il primo cittadino rassicura le famiglie: “La situazione, almeno per il momento, pare che non sia così preoccupante. Domani non prorogherò la chiusura delle scuole, quindi si entrerà in aula regolarmente”. L’Arpac, con ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 14 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Ladi Benevento, a seguito dell’di ieri pomeriggio nello stabilimento Sapa di via Sorlati, nel nucleo industriale di, ha attivato uncon la partecipazione del Capo del Dipartimento della Protezione civile, Fabrizio Curcio, i dirigenti dell’Arpac e il sindaco Vincenzo: “I danni all’ambiente – spiega – per fortuna non dovrebbero essere particolarmente rilevanti. Il capannone, invece, credo sia quasi irrecuperabile”. Sulleil primo cittadino rassicura le famiglie: “La situazione, almeno per il momento, pare che non sia così preoccupante.non prorogherò la chiusura delle, quindi si entrerà in aula regolarmente”. L’Arpac, con ...

