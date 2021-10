Incendio ad Airola, il presidente dei biologi: “Nube nociva, grave pericolo per la popolazione” (Di giovedì 14 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiAirola (Bn) – “L’Incendio che ha devastato il deposito di materiale plastico della Sapa ad Arpaia, nel Sannio, oltre che un dramma per gli imprenditori e le maestranze di quell’azienda, rappresenta un grave pericolo per la popolazione”. Lo dice il senatore Vincenzo D’Anna, presidente dell‘Ordine nazionale dei biologi, in una lettera-appello indirizzata ai sindaci ed alla cittadinanza dei Comuni della Valle Caudina ricadenti in un territorio di 10 chilometri dal luogo dell’incidente. “La Nube che si è sviluppata e successivamente estesa dal sito dell’Incendio, è altamente tossica nell’immediato e particolarmente nociva nel tempo” spiega D’Anna. Da qui l’invito ai primi cittadini dell’area ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 14 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti(Bn) – “L’che ha devastato il deposito di materiale plastico della Sapa ad Arpaia, nel Sannio, oltre che un dramma per gli imprenditori e le maestranze di quell’azienda, rappresenta unper la”. Lo dice il senatore Vincenzo D’Anna,dell‘Ordine nazionale dei, in una lettera-appello indirizzata ai sindaci ed alla cittadinanza dei Comuni della Valle Caudina ricadenti in un territorio di 10 chilometri dal luogo dell’incidente. “Lache si è sviluppata e successivamente estesa dal sito dell’, è altamente tossica nell’immediato e particolarmentenel tempo” spiega D’Anna. Da qui l’invito ai primi cittadini dell’area ...

