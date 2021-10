Inaugurazione 1° lotto Tangenziale Sud Azzaro | “Passo importante verso il nuovo futuro del territorio jonico”

(Di giovedì 14 ottobre 2021) “Finalmente vediamo realizzata la prima parte di un progetto che ci riporta indietro al 2009, momento in cui l’arteria stradale era ancora in embrione ”. E’ soddisfatto Gianni, coordinatore cittadino del Partito Democratico di Taranto, quando mancano poche ore dall’del 1°dellaSud di Taranto, tratto che collegherà via Cesare Battisti ai rioni Montegranaro e Salinella.“Sono 43 i milioni di euro spesi per questa prima parte dei lavori, 28 quelli destinati al secondo, che va dal quartiere Salinella al bivio per la Strada Provinciale 101 all’altezza della nuova base navale, e che ci auguriamo di poter consegnare entro l’estate del 2022; il terzo ed ultimo, anch’esso finanziato con 50mln di euro, completerà ...

