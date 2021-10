In questa foto era solo una bambina, oggi è molto famosa: la conoscete? (Di giovedì 14 ottobre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Nella foto in questione era solo una bambina con un gran bel sorriso, oggi è una conduttrice famosa: la riconoscete? E’ uno dei volti maggiormente noti dal grande pubblico italiano e ogni settimana ci tiene compagnia con il suo programma di grande successo che va avanti da diversi anni. Nella foto in questione però è Leggi su youmovies (Di giovedì 14 ottobre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Nellain questione eraunacon un gran bel sorriso,è una conduttrice: la ri? E’ uno dei volti maggiormente noti dal grande pubblico italiano e ogni settimana ci tiene compagnia con il suo programma di grande successo che va avanti da diversi anni. Nellain questione però è

Advertising

nicola_pinna : #Sardegna e #Continuitàterritoriale: dopo #Alitalia arriva #Volotea. Pochi caratteri non mi bastavano, per preveder… - teatrolafenice : ?? Con questa foto autografa, conservata nel nostro archivio storico, ricordiamo oggi i 208 anni dalla nascita a Ron… - RobertoBurioni : Complimenti a @qn_carlino per questa prima pagina. Una foto che vale più di mille parole. - _yAsheRka_ : RT @_stuckonmendes_: Guardare questa foto mi ha fatto bene al cuore. Niente riflettori, nessuna maschera da “imbattibili”, niente sorrisi a… - mxrcov : questa foto MALEDETTA -