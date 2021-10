In Lombardia risorse per l’acquisto di 480 nuovi autobus a basso impatto ambientale (Di giovedì 14 ottobre 2021) MILANO – “, per ridurre le emissioni inquinanti e aumentare il comfort dei viaggiatori con mezzi più sicuri ed efficienti”. Lo annuncia, sulla sua pagina Facebook, Attilio Fontana (foto), presidente della Regione Lombardia. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di giovedì 14 ottobre 2021) MILANO – “, per ridurre le emissioni inquinanti e aumentare il comfort dei viaggiatori con mezzi più sicuri ed efficienti”. Lo annuncia, sulla sua pagina Facebook, Attilio Fontana (foto), presidente della Regione. L'articolo L'Opinionista.

Advertising

claudiomontar : RT @pinudigrisolo: @claudiomontar @jacopo_iacoboni Ho l'impressione che i no vax siano l'argomento di distrazione di massa: avremmo potuto… - pinudigrisolo : @claudiomontar @jacopo_iacoboni Ho l'impressione che i no vax siano l'argomento di distrazione di massa: avremmo po… - EmilianoVerga : RT @LombardiaInnova: ?? Oggi, 14/10, dalle 9:30 su #OpenInnovation verrà presentato in #streaming il Cyber Physical Model, sviluppato nel Pr… - LombardiaInnova : ?? Oggi, 14/10, dalle 9:30 su #OpenInnovation verrà presentato in #streaming il Cyber Physical Model, sviluppato nel… - Rossi_Elena1980 : RT @FontanaPres: In Lombardia risorse per l’acquisto di 480 nuovi #autobus a basso impatto ambientale, per ridurre le emissioni inquinanti… -