In Friuli Venezia Giulia 87 nuovi casi di coronavirus: Il bollettino (Di giovedì 14 ottobre 2021)

MediasetTgcom24 : Obbligo Green pass, portuali Trieste: 'Sciopereremo nonostante divieto' #Greenpass - MediasetTgcom24 : Green pass, i portuali di Trieste contro l'obbligo: 'Blocchiamo i porti' #greenpass - ferpress : Friuli Venezia Giulia: #sicurezza stradale è vantaggio per cittadini e imprese - - SerFiss : Grazie @francescocosta per avermi fatto conoscere con il @ilpost e #morning questa tristissima vicenda Migranti, co… - CInvrea : Per borghi in Friuli-Venezia Giulia -

Ultime Notizie dalla rete : Friuli Venezia 'Auto elettriche, l'Ue tuteli i lavoratori' ... inoltre, l'indotto e le aziende che producono componentistica, settore strategico per il mercato italiano e anche del Friuli Venezia Giulia, potrebbero subire nella fase di transizione le difficoltà ...

Conto alla rovescia per Ein Prosit 2021 Oggi a questi eventi dal respiro internazionale si aggiunge Ein Prosit , la kermesse enogastronomica capace di incrementare la visibilità del Friuli Venezia Giulia in tutto il mondo". Lo ha detto l'...

Altri 30 milioni di euro al servizio sanitario del Friuli Venezia Giulia Telefriuli Covid: Gimbe, in Fvg calo 11% nuovi casi in una settimana In Friuli Venezia Giulia, nella settimana dal 6 al 12 ottobre, e' stata registrata una performance in miglioramento per i casi attualmente positivi per 100. (ANSA) ...

Lo studio: 3 milioni di visite specialistiche sospese a causa del Covid-19 Secondo Cittadinanza attiva sono 300mila i ricoveri non effettuati, 500mila gli interventi chirurgici rimandati e ben 4 milioni gli screening oncologici posticipati ...

