Imprese della neve e maestri sci, ristori dopo la stagione annullata l'anno scorso (Di giovedì 14 ottobre 2021) Due bandi con contributi a fondo perduto da dieci a tremila euro, rivolti all'economia delle neve e della montagna: uno destinato alle Imprese (del commercio, della ristorazione, della ricettività ... Leggi su lagazzettadelserchio (Di giovedì 14 ottobre 2021) Due bandi con contributi a fondo perduto da dieci a tremila euro, rivolti all'economia dellemontagna: uno destinato alle(del commercio,ristorazione,ricettività ...

Advertising

matteosalvinimi : Tamponi rapidi e gratuiti per i lavoratori (del porto di Trieste) senza Green Pass, per evitare problemi. Parola de… - ItalyMFA : XII #FestivalDiplomazia 'Ready for the Unexpected?':un confronto tra esponenti della diplomazia, della società civi… - silvia_sb_ : Ma i nazionalisti che urlano “W la Polonia” per la decisione della Corte contro l’UE, si son resi conto che parliam… - LombardiaUe : RT @fabri_sala: @RegLombardia e @LoireValleyPR insieme per la #cosmetica! Oggi a #Parigi con il Presidente della Loira abbiamo firmato un a… - ElenaChiorino : Il centrosinistra sposta l’attenzione su altro e intanto aumenta le tasse a famiglie e imprese. Ora basta. Gli ita… -