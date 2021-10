Imprese | Altromercato vince premio Aretè 2021 per comunicazione ' Consumi o scegli?'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Verona 14 ott. (Labitalia) - La campagna diintegrata “?” realizzata da, la prima organizzazione di commercio equo e solidale in Italia e la seconda al mondo, in sinergia con il direttore creativo Paolo Iabichino, conosciuto anche come Iabicus, è stata premiata alla 18ma edizione delcon il primodi Categoria Impresa. Si tratta di un importante riconoscimento dedicato allaresponsabile, inserito all'interno del Salone della Csr e dell'Innovazione Sociale, il più importante evento dedicato alla sostenibilità in Italia. “Siamo onorati di ricevere questoed estremamente felici che sia stato riconosciuto il valore di questa campagna che non ha solo ...