Impatto tra due auto a Cerreto Sannita: feriti trasportati al San Pio (Di giovedì 14 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCerreto Sannita (Bn) – Incidente nella notte lungo la strada provinciale che attraversa il comune di Cerreto Sannita. A scontrasi due auto, una Renegade e una Polo. Immediati i soccorsi dopo l'urto con l'intervento, anche, dei Carabinieri di Cerreto Sannita. feriti lievemente i due occupanti delle auto e trasportati al San Pio per gli accertamenti del caso. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

