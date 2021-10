Immobile, ecco l'amico Inzaghi: dalla litigata agli abbracci fraterni (Di giovedì 14 ottobre 2021) ROMA - Amici per il calcio e non solo. Il rapporto tra Ciro e Immobile e Simone Inzaghi è stato sempre speciale, oltre quel feeling che si crea tra giocatore e allenatore. Simone, per Ciro, è sembrato ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 14 ottobre 2021) ROMA - Amici per il calcio e non solo. Il rapporto tra Ciro ee Simoneè stato sempre speciale, oltre quel feeling che si crea tra giocatore e allenatore. Simone, per Ciro, è sembrato ...

Advertising

LALAZIOMIA : Immobile, ecco l’amico Inzaghi: dalla litigata agli abbracci fraterni - sportli26181512 : Immobile, ecco l’amico Inzaghi: dalla litigata agli abbracci fraterni: Ciro ritrova l’ex tecnico della Lazio ora su… - laziopress : ESCLUSIVA | Lazio-Inter, Fabrizio Biasin: “Stimo tantissimo Immobile, sabato potrebbe essere lo spauracchio per i n… - pasqualinipatri : ESCLUSIVA | Lazio-Inter, Fabrizio Biasin: “Stimo tantissimo Immobile, sabato potrebbe essere lo spauracchio per i n… - LALAZIOMIA : ESCLUSIVA | Lazio-Inter, Fabrizio Biasin: “Stimo tantissimo Immobile, sabato potrebbe essere lo spauracchio per i n… -