Il tour mondiale dei Coldplay sarà a basso impatto ambientale | come vogliono dimezzare le emissioni di CO2

Leggi su open.online

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Alla vigilia dell’uscita di Music of the Spheres, ihanno annunciato il nuovoche andrà in scena il prossimo anno dopo un lungo periodo di stop causa Covid. E insieme ai concerti in programma per il 2022 hanno dato notizia di una serie di iniziative che renderanno i loro live a. La band britannica, giunta al nono album in carriera (la sua attività si fermerà al dodicesimo), è da tempo sensibile ai temi green ma questa volta ha avuto il tempo di pensare a qualcosa di concreto. Per il2022 isi impegnano a ridurre ledi Co2 del 50 per cento rispetto aldel 2016-17 e a usare quasi totalmente energia rinnovabile per ...