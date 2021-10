Il tapiro ad Ambra | Laura Chiatti | “Il servizio di Striscia bieco e irrispettoso”

(Di giovedì 14 ottobre 2021) “Sono profondamente infastidita ed addolorata dopo aver assistito ad uncome quello andato in onda ieri sera ala notizia che ho trovatoe totalmentenei confronti di una grande artista , di una talentuosa attrice comeche prima di tutto è una donna di spiccata sensibilità ed una madre ” con queste parole inizia il messaggio social cheha voluto postare per dire la sua dopo quello che è successo alla collega. C’è da dire che sono state centinaia le donne ( tre le quali anche molte colleghe diAngolini) e anche tantissimi gli uomini che hanno trovato di cattivo gusto ilconsegnato alla attrice. Qualcuno fa notare che in passato è già successo, ma forse con show girl ...

Anche Francesca Barra ha scritto una sua riflessione in merito: La Barra ha anche menzionato Jolanda, la figlia di, che per prima e in modo lucido ha risposto a questoconsegnato a sua ...Brutta caduta di stile da parte di Striscia la Notizia, ieri Valerio Staffelli ha consegnato ilD'Oro adAngelini per la fine della sua relazione con Massimiliano Allegri . La notizia è ...Roma, 14 ott. "Caro Valerio Staffelli, il tapiro è da sempre una specie di Oscar delle gaffe, dei tafferugli televisivi, di fatti di cronaca e costume su cui so ...Duro l'attacco via Facebook di Selvaggia Lucarelli a Striscia la Notizia , in particolare a Valerio Staffelli e Vanessa Incontrada , ...