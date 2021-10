Il tapiro ad Ambra | la figura peggiore di Striscia e di Vanessa Incontrada

Leggi su dilei

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Unconsegnato non per unaccia, una debacle, uno scivolone, una goliardata di troppo. Ma unper essere stati lasciati dal proprio uomo, in una maniera, a quanto pare, inelegante e dolorosa. Valerio Staffelli ha consegnato adAngiolini il “premio” per essere stata mollata, cornuta e mazziata, da Massimiliano Allegri. E lo ha fatto tra battutine becere (“Ma come si fa, e pensare che è una così bella donna…”) e insinuazioni ancora più tristi (L’avrà tradita con Dybala?”).incassa, reagisce (fin troppo) da signora, sorridendo e ironizzando. Ci pensa sua figlia Jolanda, sui social ad esprimere tutta la sua tristezza per un gesto così inopportuno e indelicato. Usiamo le parole che merita: triste. E soprattutto in grado, in 5 minuti, di scaraventarci indietro di 50 anni. Sei ...