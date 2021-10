Il tapiro ad Ambra Angiolini. Le parole delle colleghe Cannavò e Chiatti (Di giovedì 14 ottobre 2021) Ambra Angiolini, riceve solidarietà dalle colleghe e non solo, Rosalinda Cannavò e Laura Chiatti hanno scelto di scriverle un messaggio dopo il servizio Il tapiro di Striscia la Notizia, ad Ambra Angiolini è l’argomento più discusso in queste ore. Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri si sono lasciati, e dunque il tg satirico ha pensato di consegnare all’attrice il tapiro d’oro consegnato. Il gesto dell’inviato Valerio Staffelli ha fatto molto discutere sul web e tra i colleghi, ma soprattutto le donne hanno mostrato solidarietà all’attrice 44enne. A sua difesa sono intervenute anche la giornalista Selvaggia Lucarelli, che ha scritto un lungo post indirizzato a Staffelli, infine scrive: “Attendiamo ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 14 ottobre 2021), riceve solidarietà dallee non solo, Rosalindae Laurahanno scelto di scriverle un messaggio dopo il servizio Ildi Striscia la Notizia, adè l’argomento più discusso in queste ore.e Massimiliano Allegri si sono lasciati, e dunque il tg satirico ha pensato di consegnare all’attrice ild’oro consegnato. Il gesto dell’inviato Valerio Staffelli ha fatto molto discutere sul web e tra i colleghi, ma soprattutto le donne hanno mostrato solidarietà all’attrice 44enne. A sua difesa sono intervenute anche la giornalista Selvaggia Lucarelli, che ha scritto un lungo post indirizzato a Staffelli, infine scrive: “Attendiamo ...

stanzaselvaggia : Che brutto il tapiro ad Ambra ieri. E che brutte le risate di Vanessa Incontrada. - FBiasin : “La consegna del #tapiro”. Il tapiro. Ancora il tapiro. Nel 2021. E le risate finte. E ora vediamo se Tizio lo ac… - lucatelese : L’idea che si consegni il tapiro ad Ambra perché è stata tradita è veramente oscena. - doiwannaknow505 : RT @SupportRossi46: Allegri tradisce Ambra Angiolini ma il tapiro lo danno a lei perchè non sia mai far assumere ad un uomo le proprie resp… - NethipEdien2000 : RT @repubblica: Ambra, Ilary Blasi e la battaglia delle donne contro Staffelli. 'Perché il tapiro a lei e non a Allegri?' [di Marina de Gha… -