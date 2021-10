“Il saluto romano al cimitero non è reato”: la sentenza della Cassazione (Di giovedì 14 ottobre 2021) Roma, 14 ott – Nessun reato, il saluto romano in un contesto commemorativo è lecito. A stabilirlo è la Corte di Cassazione che ha annullato senza rinvio, poiché “il fatto non sussiste”, la condanna in Appello di quattro imputati nel processo per fatti risalenti a cinque anni fa. Per l’esattezza il 25 aprile 2016 centinaia di persone commemorarono, come ogni anno, i caduti della Repubblica Sociale Italiana sepolti a Campo X al cimitero Maggiore di Milano. E fecero il saluto romano al “Presente”. Il saluto romano al cimitero non è reato. La sentenza della Cassazione Gli imputati vennero assolti tutti in primo grado sempre perché “il ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 14 ottobre 2021) Roma, 14 ott – Nessun, ilin un contesto commemorativo è lecito. A stabilirlo è la Corte diche ha annullato senza rinvio, poiché “il fatto non sussiste”, la condanna in Appello di quattro imputati nel processo per fatti risalenti a cinque anni fa. Per l’esattezza il 25 aprile 2016 centinaia di persone commemorarono, come ogni anno, i cadutiRepubblica Sociale Italiana sepolti a Campo X alMaggiore di Milano. E fecero ilal “Presente”. Ilalnon è. LaGli imputati vennero assolti tutti in primo grado sempre perché “il ...

