Il rimbalzo dei consumi: la spesa delle famiglie supererà i 1.000 miliardi a fine anno (Di giovedì 14 ottobre 2021) (Teleborsa) – Alla fine dell’anno la spesa per consumi delle famiglie sfonderà il muro dei 1.000 miliardi di euro. Nel secondo trimestre del 2021 i consumi degli italiani si sono già ripresi del 14,2% rispetto allo stesso periodo del 2020 (33 miliardi in più), con una netta inversione di tendenza rispetto al -5,4% registrato nel primo trimestre dell’anno. L’incremento a consuntivo d’anno ammonterà a 60 miliardi in più rispetto all’anno scorso, un tesoretto prezioso per rivitalizzare l’economia reale. Complessivamente la pandemia ha bruciato dieci anni di crescita dei consumi. Ma, se non ci saranno nuovi stop sanitari, a Natale si ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 14 ottobre 2021) (Teleborsa) – Alladell’lapersfonderà il muro dei 1.000di euro. Nel secondo trimestre del 2021 idegli italiani si sono già ripresi del 14,2% rispetto allo stesso periodo del 2020 (33in più), con una netta inversione di tendenza rispetto al -5,4% registrato nel primo trimestre dell’. L’incremento a consuntivo d’ammonterà a 60in più rispetto all’scorso, un tesoretto prezioso per rivitalizzare l’economia reale. Complessivamente la pandemia ha bruciato dieci anni di crescita dei. Ma, se non ci sarnuovi stop sanitari, a Natale si ...

