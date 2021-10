Il principe William e quella frecciatina a Jeff Bezos per salvare il Pianeta (Di giovedì 14 ottobre 2021) In genere il principe William è molto cauto nel rilasciare affermazioni in pubblico. Sempre discreto e misurato, il futuro erede al trono non si lascia scappare parole inopportune, a meno che non lo voglia. E così agli occhi della stampa non è sembrato un “errore” ciò che ha pronunciato riferendosi evidentemente a Jeff Bezos, fondatore di Amazon. Le parole del principe William sono un chiaro ammonimento a Jeff Bezos Il fondatore di Amazon, Jeff Bezos ha stupito tutti con il decollo a bordo di un razzo spaziale qualche settimana fa. Ma, a quanto pare, il principe William non è rimasto impressionato allo stesso modo. Il futuro erede al trono, infatti, è al momento concentrato nel ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 14 ottobre 2021) In genere ilè molto cauto nel rilasciare affermazioni in pubblico. Sempre discreto e misurato, il futuro erede al trono non si lascia scappare parole inopportune, a meno che non lo voglia. E così agli occhi della stampa non è sembrato un “errore” ciò che ha pronunciato riferendosi evidentemente a, fondatore di Amazon. Le parole delsono un chiaro ammonimento aIl fondatore di Amazon,ha stupito tutti con il decollo a bordo di un razzo spaziale qualche settimana fa. Ma, a quanto pare, ilnon è rimasto impressionato allo stesso modo. Il futuro erede al trono, infatti, è al momento concentrato nel ...

Advertising

varianna775 : Il principe William sarà il prossimo #JamesBond ? Il web impazza per il trailer dei premi per l'ambiente. A consegn… - IOdonna : Il trailer dei premi per l'ambiente in onda domenica sembra un buon provino, e fa impazzire i fan - VanityFairIt : Se William avesse lasciato quell'Università tutto sarebbe andato diversamente @RoyalFamily - zazoomblog : Così il principe Carlo fece da Cupido (inconsapevole) a William e Kate - #principe #Carlo #Cupido - infoitcultura : Il principe William contro il principe Andrea: “Una minaccia per la Famiglia Reale” -