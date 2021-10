Il premio Daphne Caruana Galizia al Progetto Pegasus (Di giovedì 14 ottobre 2021) Quarta edizione del premio per il giornalismo del Parlamento europeo. Il presidente Sassoli: "I giornalisti devono poter contare sulle autorità, non temerle" Leggi su rainews (Di giovedì 14 ottobre 2021) Quarta edizione delper il giornalismo del Parlamento europeo. Il presidente Sassoli: "I giornalisti devono poter contare sulle autorità, non temerle"

Advertising

tfabiani2 : RT @RaiNews: Quarta edizione del Premio per il giornalismo del Parlamento europeo. Il presidente Sassoli: 'I giornalisti devono poter conta… - RaiNews : Quarta edizione del Premio per il giornalismo del Parlamento europeo. Il presidente Sassoli: 'I giornalisti devono… - EURACTIVItalia : Il Progetto #Pegasus, coordinato da @FbdnStories, ha vinto la prima edizione del Premio #DaphneCaruanaGalizia per… - PE_Italia : ????Premio giornalistico Daphne Caruana Galizia 2021: ??Il premio è stato assegnato per la prima volta ai giornalisti… - maurimol79 : RT @Europarl_IT: ????Premio giornalistico Daphne Caruana Galizia 2021: ??Il premio è stato assegnato per la prima volta ai giornalisti del Pr… -