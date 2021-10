Il piano per la terza dose: a dicembre 125mila a settimana (Di giovedì 14 ottobre 2021) Lunedì aprono le prenotazioni per gli over 60, che devono aver fatto la seconda iniezione del vaccino anti Covid da almeno sei mesi. E il servizio sanitario si prepara: a novembre previsti 75mila appuntamenti ogni sette giorni Leggi su repubblica (Di giovedì 14 ottobre 2021) Lunedì aprono le prenotazioni per gli over 60, che devono aver fatto la seconda iniezione del vaccino anti Covid da almeno sei mesi. E il servizio sanitario si prepara: a novembre previsti 75mila appuntamenti ogni sette giorni

Ultime Notizie dalla rete : piano per In fiamme un edificio di 13 piani a Taiwan. Almeno 9 morti AGI - Nove persone sono morte e 44 sono rimaste ferite per un incendio in un edificio di 13 piani a Kaohsiung, nel Sud di Taiwan. Secondo quanto riferito ...si sarebbe propagato dal primo piano del ...

Market mover: l'agenda di giovedì 14 ottobre 2021 Per la stagione degli utili a Wall Street in primo piano i conti del terzo trimestre di Bank of America, Citigroup, Morgan Stanley e Wells Fargo.

Il piano per la terza dose: a dicembre 125mila a settimana La Repubblica Firenze.it Hera lancia con successo il suo primo sustainability-linked bond Il Gruppo Hera – pioniere in Italia nella finanza sostenibile – ha lanciato con successo il suo primo sustainability-linked bond del valore di 500 milioni di euro.

Hola VPN: 1 mese gratis con l'acquisto del piano mensile Tra le promozioni di Hola VPN, in questi giorni ne troviamo una che permette di avere 1 mese gratis acquistando il piano mensile.

