Il piano "France 2030" e la politica industriale italiana (Di giovedì 14 ottobre 2021) Emmanuel Macron ha convocato 200 persone all’Eliseo. Donne e uomini di azienda, operatori del settore finanziario, innovatori, ministri, startupper, ricercatori. Lo ha fatto per annunciare una nuova strategia industriale: France 2030. Un piano che vale 30 miliardi di euro, aggiuntivi a quelli del PNRR Francese e che serve a intervenire con specifici obiettivi su 10 temi. Tra questi l’energia a cui vanno 8 miliardi, da destinare ad idrogeno verde, nucleare e decarbonizzazione dell’industria; 4 miliardi sono destinati alla mobilità, con l’obiettivo di diventare protagonisti alla fine del decennio nei settore dell’automobile elettrica ed ibrida e dell’aviazione ‘verde’; 2 miliardi andranno alla agricoltura di precisione, mentre 6 miliardi sono destinati alle componenti elettroniche e robotiche per ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 14 ottobre 2021) Emmanuel Macron ha convocato 200 persone all’Eliseo. Donne e uomini di azienda, operatori del settore finanziario, innovatori, ministri, startupper, ricercatori. Lo ha fatto per annunciare una nuova strategia. Unche vale 30 miliardi di euro, aggiuntivi a quelli del PNRRse e che serve a intervenire con specifici obiettivi su 10 temi. Tra questi l’energia a cui vanno 8 miliardi, da destinare ad idrogeno verde, nucleare e decarbonizzazione dell’industria; 4 miliardi sono destinati alla mobilità, con l’obiettivo di diventare protagonisti alla fine del decennio nei settore dell’automobile elettrica ed ibrida e dell’aviazione ‘verde’; 2 miliardi andranno alla agricoltura di precisione, mentre 6 miliardi sono destinati alle componenti elettroniche e robotiche per ...

