Il Partito comunista cinese vuole rimuovere il pilastro in memoria di Tienanmen (Di giovedì 14 ottobre 2021) Ieri, 13 ottobre, era un buon giorno per ripensare alla questione delle statue. Entro le 17, ora locale di Hong Kong, l'Università, cioè il grande Partito comunista cinese, aveva ordinato la rimozione del "pilastro della vergogna": la scultura alta 8 metri con 50 corpi e visi umani stravolti e tormentati a ricordare la strage di piazza Tienanmen, 1989. All'autore, il danese Jens Galschiot, non restava che la speranza di portarla via intatta. Nessun problema con i destinatari del monumento collocato nel 1997, "l'Alleanza a sostegno dei movimenti patriottici democratici in Cina": sono in galera, come si fa con le statuine viventi. Quando scrivo, non so ancora che cosa sia successo alle 17. Però alle 17 del giorno prima, un martedì di gran sole d'ottobre, ero felicemente seduto a prendere un caffè ai ...

