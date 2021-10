Il No Green pass si alza e lascia la diretta a La7. Giletti, "saluto" umiliante: "Se ne va a..." | Video (Di giovedì 14 ottobre 2021) "Ringrazio perché avevate già la versione dei fatti pronta". Marco Liccione, esponente di "Variante Torinese" e uno dei No Green pass in piazza a Roma sabato scorso, è ospite di Massimo Giletti a Non è l'arena. Il giornalista di La7 lo torchia per alcuni lunghissimi minuti, lui non regge e alla fine si alza e se ne va. Finisce male, insomma, il "processo ai violenti". Giletti accusa Liccione di connivenze sospette con Forza Nuova. A domanda precisa, "che cosa ha che spartire con questi personaggi", il No Green pass tergiversa, è piuttosto evasivo. Il conduttore sbotta: "Non mi faccio prendere per il c***o da lei, si svegli e risponda. Siete da Tso, che cosa ha a che spartire? Segua il labiale, lei o non ascolta o non sente a causa del suo ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 14 ottobre 2021) "Ringrazio perché avevate già la versione dei fatti pronta". Marco Liccione, esponente di "Variante Torinese" e uno dei Noin piazza a Roma sabato scorso, è ospite di Massimoa Non è l'arena. Il giornalista di La7 lo torchia per alcuni lunghissimi minuti, lui non regge e alla fine sie se ne va. Finisce male, insomma, il "processo ai violenti".accusa Liccione di connivenze sospette con Forza Nuova. A domanda precisa, "che cosa ha che spartire con questi personaggi", il Notergiversa, è piuttosto evasivo. Il conduttore sbotta: "Non mi faccio prendere per il c***o da lei, si svegli e risponda. Siete da Tso, che cosa ha a che spartire? Segua il labiale, lei o non ascolta o non sente a causa del suo ...

