Il momento della verità anche per Rocco Siffredi (Di giovedì 14 ottobre 2021) Giorno dopo giorno, stiamo vivendo giorni strani. Il mondo sembra un grossa pentola a pressione, le fiamme continuano ad alzarsi, ma appare inutile sforzarsi di capire cosa sta succedendo perché ... Leggi su globalist (Di giovedì 14 ottobre 2021) Giorno dopo giorno, stiamo vivendo giorni strani. Il mondo sembra un grossa pentola a pressione, le fiamme continuano ad alzarsi, ma appare inutile sforzarsi di capire cosa sta succedendo perché ...

Advertising

lauraboldrini : L'assalto alla Cgil volutamente permesso? Si rende conto Meloni della gravità delle parole che ha pronunciato in a… - RobertoBurioni : Bellissimo post dall pagina Facebook di Enzo Marinari, Ordinario di Fisica Teorica all'Università La Sapienza ????… - CarloCalenda : Ieri un leader politico ha usato la strategia della tensione e un giornalista l'ha paragonato a Mussolini. Abbassia… - ___itsnoemi : @ElisabettaCari4 Il momento sulla nave però in originale è della böllüm 31. - cicciuttellll : RT @costa_costa1967: Qua domani o il regime biofascista si consolida o cade. Non vedo molte alternative. Forse è il momento della spallata… -