Il Gruppo Mangia's leader dell'hotellerie: "Formiamo professionisti del settore" (Di giovedì 14 ottobre 2021) “Se l’anno prossimo va tutto liscio e non succede niente, ormai ci spaventiamo”. Marcello Mangia, presidente del Gruppo Mangia’S, ai primi posti tra le catene alberghiere italiane, commenta così i due anni di pandemia che la sua azienda ha vissuto. “Il bello di avere un’azienda di famiglia è che poggia su basi solide, per cui non è concepito il fallimento o di abbandonarla, perché vorrebbe dire abbandonare noi stessi”. La famiglia Mangia è nel settore del turismo da quasi cinquant’anni, “mio padre Antonio nel 1973 si inventò da zero una delle prime catene alberghiere in Italia e dal primo giorno per noi uno dei principi fondanti è offrire servizi di qualità”. Per il Gruppo però l’attenzione alla qualità non è solo uno slogan da brochure, ”è un momento in cui c’è ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 14 ottobre 2021) “Se l’anno prossimo va tutto liscio e non succede niente, ormai ci spaventiamo”. Marcello, presidente del’S, ai primi posti tra le catene alberghiere italiane, commenta così i due anni di pandemia che la sua azienda ha vissuto. “Il bello di avere un’azienda di famiglia è che poggia su basi solide, per cui non è concepito il fallimento o di abbandonarla, perché vorrebbe dire abbandonare noi stessi”. La famigliaè neldel turismo da quasi cinquant’anni, “mio padre Antonio nel 1973 si inventò da zero unae prime catene alberghiere in Italia e dal primo giorno per noi uno dei principi fondanti è offrire servizi di qualità”. Per ilperò l’attenzione alla qualità non è solo uno slogan da brochure, ”è un momento in cui c’è ...

Una borsa di studio dedicata ad 'Antonio Mangia', iniziativa di Mangia's Resorts e Luiss Bus... Travelnostop.com Il Gruppo Mangia's leader dell'hotellerie: "Formiamo professionisti del settore" Una partnership col Gambero Rosso e una borsa di studio con la Luiss Business School, sui lavoratori stagionali: "Il problema non è il reddito di cittadinanza"

