Il goriziano Gadjiev tra i migliori pianisti al mondo | è in lizza al concorso Chopin

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : goriziano Gadjiev

Friuli Oggi

Un pianista di Gorizia in lizza al concorso Chopin. Il 27enne pianistaAlexandersi qualifica per le semifinali del Concorso Chopin di Varsavia , la competizione pianistica per eccellenza che ha incoronato alcune delle leggende dello strumento come ...Un pianista di Gorizia in lizza al concorso Chopin. Il 27enne pianistaAlexandersi qualifica per le semifinali del Concorso Chopin di Varsavia , la competizione pianistica per eccellenza che ha incoronato alcune delle leggende dello strumento come ...