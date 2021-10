Il «girato integrale» su Facebook del monologo di Giorgia Meloni su Piazzapulita (Di giovedì 14 ottobre 2021) Nella lunga saga dei girati integrali, spunta questa nuova polemica tra la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni e Piazzapulita. La trasmissione di Corrado Formigli aveva provato a sentirla per poi trasmettere, nella puntata in onda questa sera, una sua intervista di commento all’inchiesta Lobby Nera sollevato da Fanpage. Giorgia Meloni, inseguendo la polemica sul contenuto integrale dell’inchiesta di Fanpage (le famose 100 ore di girato che la leader di Fratelli d’Italia avrebbe voluto vedere prima di potersi esprimere sulla vicenda), ha deciso di pubblicare tutti e 3’34” di video dell’intervista realizzata dall’inviata di Piazzapulita alla stessa Meloni, attraverso la sua pagina Facebook. In questo modo, ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 14 ottobre 2021) Nella lunga saga dei girati integrali, spunta questa nuova polemica tra la leader di Fratelli d’Italia. La trasmissione di Corrado Formigli aveva provato a sentirla per poi trasmettere, nella puntata in onda questa sera, una sua intervista di commento all’inchiesta Lobby Nera sollevato da Fanpage., inseguendo la polemica sul contenutodell’inchiesta di Fanpage (le famose 100 ore diche la leader di Fratelli d’Italia avrebbe voluto vedere prima di potersi esprimere sulla vicenda), ha deciso di pubblicare tutti e 3’34” di video dell’intervista realizzata dall’inviata dialla stessa, attraverso la sua pagina. In questo modo, ...

