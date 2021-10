Il giallo del madonnaro morto a Lecce: trovato il colpevole (Di giovedì 14 ottobre 2021) Lecce, madonnaro aggredito e rapinato. Durante la colluttazione cade e dopo alcuni giorni di coma muore. Pare che la vittima, secondo quanto riporta Fanpage, Leonardo Vitale, 69 anni, artista di strada della città salentina si fosse recato presso un rivenditore di Kebab e che proprio lì il suo aggressore lo avesse notato per una mazzetta di soldi che portava in mano. Quindi lo avrebbe seguito in una zona buia di Lecce e lo avrebbe rapinato. Nella colluttazione Leonardo cade per terra e rimane ferito. Dopo intervento d’urgenza muore in ospedale. Svolta nel caso del madonnaro ucciso a Lecce È veramente una grande svolta nel caso del madonnaro Leonardo Vitale, rimasto ucciso nella colluttazione con un giovane senegalese che lo avrebbe aggredito nella notte tra il 5 e il 6 ottobre. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 14 ottobre 2021)aggredito e rapinato. Durante la colluttazione cade e dopo alcuni giorni di coma muore. Pare che la vittima, secondo quanto riporta Fanpage, Leonardo Vitale, 69 anni, artista di strada della città salentina si fosse recato presso un rivenditore di Kebab e che proprio lì il suo aggressore lo avesse notato per una mazzetta di soldi che portava in mano. Quindi lo avrebbe seguito in una zona buia die lo avrebbe rapinato. Nella colluttazione Leonardo cade per terra e rimane ferito. Dopo intervento d’urgenza muore in ospedale. Svolta nel caso delucciso aÈ veramente una grande svolta nel caso delLeonardo Vitale, rimasto ucciso nella colluttazione con un giovane senegalese che lo avrebbe aggredito nella notte tra il 5 e il 6 ottobre. ...

Advertising

fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 7 Ottobre: Giallo rotti. Letta imbarca Calenda e Renzi, Conte dice no - stefa_neddu : RT @sabripillot: Sostengo in prima persona tutte le iniziative che difendano i principi costituzionali e non #hoLabitudine di chiedere twee… - Z3dTh3D3ath : RT @sabripillot: Sostengo in prima persona tutte le iniziative che difendano i principi costituzionali e non #hoLabitudine di chiedere twee… - SimonettaCom : RT @sabripillot: Sostengo in prima persona tutte le iniziative che difendano i principi costituzionali e non #hoLabitudine di chiedere twee… - UnTemaAlGiorno : RT @sabripillot: Sostengo in prima persona tutte le iniziative che difendano i principi costituzionali e non #hoLabitudine di chiedere twee… -