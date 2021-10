Il futuro del formaggio tra le sfide del mercato e la custodia delle tradizioni (Di giovedì 14 ottobre 2021) Bergamo. È possibile ricordare il futuro? Sì, se la frase vuol essere un’esortazione a guardare avanti con speranza e a mettere sempre al centro dell’elaborazione il futuro, ma al tempo stesso invita a ricordare l’eredità della storia e delle tradizioni. Spunti di riflessione che saranno al centro dell’International Creative Summit: Remember the Future, il grande laboratorio di pensiero e di innovazione che dopo il successo del 2020 torna a offrire uno sguardo sul futuro del settore lattiero-caseario e delle filiere del cibo, ormai inscindibili dai temi dello sviluppo e della sostenibilità. L’appuntamento, a cura del Comune di Bergamo, è per venerdì 22 ottobre (14.30-17.30) all’ex Monastero Vallombrosano di Astino, che ha vinto la terza edizione del Premio Nazionale del Paesaggio con ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 14 ottobre 2021) Bergamo. È possibile ricordare il? Sì, se la frase vuol essere un’esortazione a guardare avanti con speranza e a mettere sempre al centro dell’elaborazione il, ma al tempo stesso invita a ricordare l’eredità della storia e. Spunti di riflessione che saranno al centro dell’International Creative Summit: Remember the Future, il grande laboratorio di pensiero e di innovazione che dopo il successo del 2020 torna a offrire uno sguardo suldel settore lattiero-caseario efiliere del cibo, ormai inscindibili dai temi dello sviluppo e della sostenibilità. L’appuntamento, a cura del Comune di Bergamo, è per venerdì 22 ottobre (14.30-17.30) all’ex Monastero Vallombrosano di Astino, che ha vinto la terza edizione del Premio Nazionale del Paesaggio con ...

Advertising

gualtierieurope : Il mio intervento a @RaiNews. Abbiamo parlato del futuro di Roma e di come finalmente rilanceremo la nostra città,… - marcodimaio : Piena sintonia con le parole del capo dello stato #Mattarella, che, in visita in #Germania, ha detto: “L'Europa del… - Marcozanni86 : Un piacere aver potuto incontrare una delegazione di parlamentari indiani ieri a Bruxelles. Uno scambio proficuo ch… - leone52641 : RT @trasparente2021: questi saranno i denti del futuro per il mio amico,non potendosi permettere un lavoro in bocca con la dentiera.saranno… - areanapoliit : ???? UFFICIALE - Napoli, colpo per il futuro. I dettagli del nuovo acquisto: -