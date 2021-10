Il futuro del Colle passa (anche) dalla guerra dei seggi al Senato (Di giovedì 14 ottobre 2021) A smuovere lo stallo, col solito ghigno da guastafeste, c’ha pensato Matteo Renzi. È lui che è arrivato a rivendicare un seggio in più al Senato per il suo fedelissimo, Ernesto Carbone. Che da oltre tre anni sta lì, sulla soglia, ad attendere che il suo destino di quasi Senatore si compia, “perché a Palazzo Madama – dice lui – del mio caso ne parlano e ne riparlano, ma poi non decidono”. E invece decidere si deve, insiste il leader di Iv, perché la sfida per il Quirinale passa anche da qui, da un garbuglio di vizi di forma. La faccenda in effetti è di quelle che inducono alla narcolessia: commi, ricorsi, perfino omonimie che generano malintesi. Solo che quando le convulsioni della politica si applicano su questi arabeschi del diritto parlamentare, ne vengono fuori delle battaglie epiche. E infatti ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 14 ottobre 2021) A smuovere lo stallo, col solito ghigno da guastafeste, c’ha pensato Matteo Renzi. È lui che è arrivato a rivendicare uno in più alper il suo fedelissimo, Ernesto Carbone. Che da oltre tre anni sta lì, sulla soglia, ad attendere che il suo destino di quasire si compia, “perché a Palazzo Madama – dice lui – del mio caso ne parlano e ne riparlano, ma poi non decidono”. E invece decidere si deve, insiste il leader di Iv, perché la sfida per il Quirinaleda qui, da un garbuglio di vizi di forma. La faccenda in effetti è di quelle che inducono alla narcolessia: commi, ricorsi, perfino omonimie che generano malintesi. Solo che quando le convulsioni della politica si applicano su questi arabeschi del diritto parlamentare, ne vengono fuori delle battaglie epiche. E infatti ...

Il futuro del Colle passa (anche) dalla guerra dei seggi al Senato Con il Pd che appoggia il ripescaggio di Lotito e Forza Italia che blinda Manca, a Palazzo Madama resta in bilico il posto che Renzi vuole riservare al suo fedelissimo Ernesto Carbone ...

