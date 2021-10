Il femminismo non è bianco! Call out al femminismo bianco dalle compagne nere (Di giovedì 14 ottobre 2021) Non ho letto il libro di Carlotta Vagnoli, Maledetta Sfortuna. Non ancora. Con il senno di poi mi domando, se di fronte al passaggio in cui Vagnoli usa la n-word senza censura e trigger warning io avrei avuto la prontezza, non dico di scriverle per chiedere ragione della cosa, ma di notare la problematica. Contestualizzo: nel libro in questione Vagnoli trascrive da Facebook alcuni commenti d’odio rivolti a Carola Rackete che, oltre alla n-word, veicolano lo stereotipo dell’animalità sessuale dei corpi e degli uomini neri. La contestazione da parte di alcune femministe nere (e qualcuna, poche per la verità, bianche), sta appunto nella questione che lo slur sia stato deliberatamente utilizzato in chiaro, senza avvertimenti o censure volti a tutelare la sensibilità delle persone nere, potenziali lettrici e lettori. Per slur, chiarisco, s’intende “un ... Leggi su robadadonne (Di giovedì 14 ottobre 2021) Non ho letto il libro di Carlotta Vagnoli, Maledetta Sfortuna. Non ancora. Con il senno di poi mi domando, se di fronte al passaggio in cui Vagnoli usa la n-word senza censura e trigger warning io avrei avuto la prontezza, non dico di scriverle per chiedere ragione della cosa, ma di notare la problematica. Contestualizzo: nel libro in questione Vagnoli trascrive da Facebook alcuni commenti d’odio rivolti a Carola Rackete che, oltre alla n-word, veicolano lo stereotipo dell’animalità sessuale dei corpi e degli uomini neri. La contestazione da parte di alcune femministe(e qualcuna, poche per la verità, bianche), sta appunto nella questione che lo slur sia stato deliberatamente utilizzato in chiaro, senza avvertimenti o censure volti a tutelare la sensibilità delle persone, potenziali lettrici e lettori. Per slur, chiarisco, s’intende “un ...

