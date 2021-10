Il favore delle toghe alle Ong: condannato chi consegnò migranti ai libici (Di giovedì 14 ottobre 2021) Una sentenza del tribunale di Napoli rischia di avere importanti conseguenze sul fronte migratorio: da oggi in poi potrebbe essere considerato illegale consegnare i migranti salvati in mare alla Guardia Costiera libica Leggi su ilgiornale (Di giovedì 14 ottobre 2021) Una sentenza del tribunale di Napoli rischia di avere importanti conseguenze sul fronte migratorio: da oggi in poi potrebbe essere considerato illegale consegnare isalvati in mare alla Guardia Costiera libica

Advertising

tonymultimedia1 : BASTAVA scrivere: quelli a favore del GP sono delle merde! - yoonstouch : può jungkook mettere una canotta e fare delle foto sul lato DESTRO per favore, io devo vedere tutti i tatuaggi per favore - flobin_2 : Non capisco perché ogni volta vi lamentate delle anticipazioni su giulia. Chi riporta quanto accauto in puntata ci… - diavolare : per noi, lottando duramente. quindi per favore, riflettete sul significato delle parole e sull'impatto che hanno su… - dianacalibana : @Giusepp76188819 @AurelianoStingi @ngiocoli @StefanoSamma7 Ho letto delle analisi in proposito e mi sembra che la b… -