Il diario di Bridget Jones, le 10 curiosità che nessuno sa sul film e sul peso di Renée Zellweger (Di giovedì 14 ottobre 2021) Questa sera su La5 andrà in onda il diario di Bridget Jones, film del 2001 che ha consacrato il successo di Renée Zellweger. Insieme a lei nel film recitano Colin Firth e Hugh Grant. Ecco alcune curiosità che riguardano gli attori protagonisti e il film: Renée Zellweger è americana, e in occasione del film ha dovuto studiare l’accento inglese prima di cominciare le riprese Il film è tratto sia dall’omonimo libro, uscito nel 1996 e scritto da Helen Fielding, sia a una serie di articoli pubblicati dalla stessa autrice su alcune testate giornalistiche molto famose. Renée non fuma, e nel film sono state usate sigarette finte senza ... Leggi su funweek (Di giovedì 14 ottobre 2021) Questa sera su La5 andrà in onda ildidel 2001 che ha consacrato il successo di. Insieme a lei nelrecitano Colin Firth e Hugh Grant. Ecco alcuneche riguardano gli attori protagonisti e ilè americana, e in occasione delha dovuto studiare l’accento inglese prima di cominciare le riprese Ilè tratto sia dall’omonimo libro, uscito nel 1996 e scritto da Helen Fielding, sia a una serie di articoli pubblicati dalla stessa autrice su alcune testate giornalistiche molto famose.non fuma, e nelsono state usate sigarette finte senza ...

mrbassetti : RT @Corriere: Il diario di Bridget Jones in tv: la rissa «vera» tra Grant e Firth e i 12 kg presi da ... - Profilo3Marco : RT @Corriere: Il diario di Bridget Jones in tv: la rissa «vera» tra Grant e Firth e i 12 kg presi da ... - angiuoniluigi : RT @Corriere: Il diario di Bridget Jones in tv: la rissa «vera» tra Grant e Firth e i 12 kg presi da ... - Corriere : Il diario di Bridget Jones in tv: la rissa «vera» tra Grant e Firth e i 12 kg presi da ... - compgirodivite : «Il diario di Bridget Jones» in tv: Zellweger stagista in incognito, chi è finito nei film di «Harry Potter» e gli… -