Il diario di Bridget Jones | ecco cinque motivi per guardarlo di nuovo

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Ildiè sicuramente una delle commedie romantiche cult degli Anni Duemila. Uscito nel 2001, il film è tratto dall’omonimo romanzo di Helen Fielding e racconta la vita della trentenne single(Renée Zellweger). Giovedì 14 ottobre la pellicola torna in tv su La5. Tutti l’hanno visto almeno una volta, ma ci sono almenoper cui riè senz’altro un’ottima idea.è l’anti-eroina per eccellenza. Ha 30 anni, beve e fuma (anche troppo a volte), ha un brutto rapporto con il suo peso, è poco aggraziata. Insomma, non è perfetta. Ed è proprio questa caratteristica ad aver conquistato milioni di donne, che si sono finalmente identificate in una persona normale, piena di difetti, come chiunque altro. ...

Advertising

_PuntoZip_ : Il film del giorno: “Il diario di Bridget Jones” (su La5) - zazoomblog : Il diario di Bridget Jones le 10 curiosità che nessuno sa sul film e sul peso di Renée Zellweger - #diario… - MENDEVS98s : novabbe ma è giovedì stasera danno il diario di bridget jones su la5 la mia vita ha sorriso x questa tutela dei miei diritti - marina_giambi : RT @Corriere: Il diario di Bridget Jones in tv: la rissa «vera» tra Grant e Firth e i 12 kg presi da ... - mrbassetti : RT @Corriere: Il diario di Bridget Jones in tv: la rissa «vera» tra Grant e Firth e i 12 kg presi da ... -

Ultime Notizie dalla rete : diario Bridget

Corriere della Sera

Questa sera su La5 andrà in onda ildiJones, film del 2001 che ha consacrato il successo di Renée Zellweger. Ecco alcuni errori nel film che forse non hai notato. Foto: Kikapress Music: 'Funday' from Bensound.com...15 - ANARCHIA - LA NOTTE DEL GIUDIZIO La 5 18:40 - GRANDE FRATELLO VIP (LIVE) 19:10 - AMICI DI MARIA 19:40 - UOMINI E DONNE 21:10 - ILDIJONES - 1 PARTE 22:14 - TGCOM24 22:18 - METEO. ...Ecco cinque motivi per rivedere Il diario di Bridget Jones, l'iconico film con Renée Zellweger in onda il 14 ottobre su La5.Questa sera su La5 andrà in onda il diario di Bridget Jones, film del 2001 che ha consacrato il successo di Renée Zellweger. Ecco alcuni errori nel film che forse non hai notato.