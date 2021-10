Il Colonnello Adamo confermato presidente dell’Associazione Nazionale Carabinieri

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – L’8 e il 9 Ottobre u.s., si sono svolte presso il Comando Provincialedi Benevento, le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivoche ha sede nei locali del medesimo Comando. Il sodalizio conta oltre 400 iscritti, di cui fanno parte – nel segno della solidarietà, colleganza, cameratismo e spirito di corpo che anima tutti i– i militari dell’Arma Benemerita che hanno lasciato il servizio attivo e militari ancora in attività di servizio. Al termine delle operazioni di scrutinio, in un clima di serena giovialità e partecipazione è stato eletto e ri, ilElio. ...

