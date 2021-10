Il Collegio 6 | Maria Sofia Pia Federico | chi è l’alunna offesa da Oppini? Foto | Video | età | da dove viene | Instagram

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Manca meno di una settimana all’inizio della nuova stagione de Il6 ma una nuova alunna è già finita al centro di una polemica (non a causa sua): stiamo parlando diPia, protagonista di una ”lite” con Francesco. Scopriamo cosa è successo e chi è la nuova partecipante del reality di Rai Due. Leggi...

...per il ciclo di visite alle collegiate della Diocesi di Casale si terrà sabato 16 ottobre alle ore 10 presso la chiesa parrocchiale dell'Assunzione diVergine di Fubine; fu sede di...Sofia Pia Federico è una nuova allieva de Il. Dopo la pubblicazione del suo video di presentazione, Francesco Oppini ha commentato: "Quando vedo queste cose, a volte, mi passa la ...Il Collegio 6: Francesco Oppini offende la 16enne Maria Sofia Pia Federico che risponde per le rime e lo obbliga alle scuse: cosa è successo ...I protagonisti della nuova edizione arrivano da tutta Italia con la voglia di mettersi in gioco e con la speranza di trovare quello che cercano.