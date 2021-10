Il caso Dazn fa litigare la serie A: a rischio 150 milioni di euro (Di giovedì 14 ottobre 2021) Martedì 19 ottobre ci sarà un’assemblea della Lega di serie A con un’audizione di Dazn, che sta facendo litigare i presidenti. La serie A non trova pace, il cambio di paradigma con i diritti televisivi continua a generare polemiche. 840 milioni per il triennio 2021-24 di cui 340 garantiti da Timvision per le dieci partite Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito serieAnews.com Tutte le Notizie della serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 14 ottobre 2021) Martedì 19 ottobre ci sarà un’assemblea della Lega diA con un’audizione di, che sta facendoi presidenti. LaA non trova pace, il cambio di paradigma con i diritti televisivi continua a generare polemiche. 840per il triennio 2021-24 di cui 340 garantiti da Timvision per le dieci partite Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le Notizie dellaA.

Advertising

kombat_sambo : @DAZN_IT La perla se la fa fritta in questo caso - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: ?? #Coni, Giovanni Malago' sul caso #Dazn: 'Contento di non dovermene occupare io' ?? @ivanfcardia - forzagranata1 : RT @TuttoMercatoWeb: ?? #Coni, Giovanni Malago' sul caso #Dazn: 'Contento di non dovermene occupare io' ?? @ivanfcardia - LeBombeDiVlad : ?? #DAZN: le parole di #Malagò ?? Il video #LeBombeDiVlad #LBDV #News #SerieA - ivanfcardia : RT @TuttoMercatoWeb: ?? #Coni, Giovanni Malago' sul caso #Dazn: 'Contento di non dovermene occupare io' ?? @ivanfcardia -